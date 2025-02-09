Dededen toruna sönmeyen fırın ateşi

BURDUR'da 'Ekmekçi' olarak tanınan Niyazi Altındal'ın oğulları Necati Altındal (75) ile Zeki Altındal (70) ve torunu Özdinç Altındal (49) çocuk yaşta başladıkları baba mesleği fırıncılığı 3 nesildir sürdürüyor. Babası ve amcasıyla fırında ekmek, pide, simit yapan Özdinç Altındal, dede mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Burdur'da fırıncılık yapan 'Ekmekçi Niyazi' adıyla tanınan Niyazi Altındal, yaşlanınca 1990 yılında mesleğini oğullarına devretti. Uzun yıllar fırında çalışarak ekmek, simit, pide yapımını öğrenen Necati Altındal ile kardeşi Zeki Altındal, baba mesleğini sürdürmeye devam etti. Babasından öğrendiği fırıncılığı oğlu Özdinç Altındal'a da öğreten Necati Altındal, mesleği 3 kuşak sürdürmenin gururunu yaşadı.

Babası ve amcasıyla fırında çalışarak dedesinin mesleğini severek yaptığını anlatan Özdinç Altındal, "Babam ve amcamla dede mesleğini sürdürüyorum. Onların destekleriyle mesleğe devam ediyorum. Güzel ve zevkli ama zor meslek olduğu için yeni ustalar yetişmiyor. Ben de çocukluğumdan bu işi yapıyorum. Fırında büyüdüm. Eleman bulamıyoruz" diye konuştu.

Babasının yanında 7 yaşında fırında çalışmaya başladığını dile getiren Necati Altındal da "Senelerdir bu işi yapıyoruz. 7 yaşımdan beri devam ediyorum. Kardeşim ve oğlumla birlikte devam ettiriyoruz. Bizim de son dönemimiz. Yolun sonu görünüyor. Elim ayağım tuttuğu müddetçe devam edeceğiz. Burdur köftesinin pidesini, tahinli pidesini yapacak eleman yok. Kaliteyi düşürmüyoruz. Okula giderken bakkallara ekmek dağıtırdık. Ekşi mayalı ekmekler yapardık. Şimdi o eski lezzet yok. Babam uzun yıllar bu mesleği yaptı" dedi.

1960 yılında fırında çalışmaya başladığını belirten Zeki Altındal ise "Ekmekçi Niyazi'nin oğluyum. Mesleğe babamın nezaretinde başladım. Çocukluğum fırında geçti. Yaşım 70 mesleğe devam etmekteyim. Abimle ve yeğenimle çalışıyoruz. Burdur'un şiş köftesi için pide hazırlıyoruz. Tahinli, kıymalı, peynirli pide çıkarıyoruz. Mesleğimizi atamızdan ne gördüysek aynısını devam ettirmeye çalışıyoruz. Sağlığımız elverdiği müddetçe devam ettireceğiz" diye konuştu.