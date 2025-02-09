Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Dededen toruna sönmeyen fırın ateşi

        BURDUR'da 'Ekmekçi' olarak tanınan Niyazi Altındal'ın oğulları Necati Altındal (75) ile Zeki Altındal (70) ve torunu Özdinç Altındal (49) çocuk yaşta başladıkları baba mesleği fırıncılığı 3 nesildir sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dededen toruna sönmeyen fırın ateşi
        ABONE OL

        BURDUR'da 'Ekmekçi' olarak tanınan Niyazi Altındal'ın oğulları Necati Altındal (75) ile Zeki Altındal (70) ve torunu Özdinç Altındal (49) çocuk yaşta başladıkları baba mesleği fırıncılığı 3 nesildir sürdürüyor. Babası ve amcasıyla fırında ekmek, pide, simit yapan Özdinç Altındal, dede mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

        Burdur'da fırıncılık yapan 'Ekmekçi Niyazi' adıyla tanınan Niyazi Altındal, yaşlanınca 1990 yılında mesleğini oğullarına devretti. Uzun yıllar fırında çalışarak ekmek, simit, pide yapımını öğrenen Necati Altındal ile kardeşi Zeki Altındal, baba mesleğini sürdürmeye devam etti. Babasından öğrendiği fırıncılığı oğlu Özdinç Altındal'a da öğreten Necati Altındal, mesleği 3 kuşak sürdürmenin gururunu yaşadı.

        Babası ve amcasıyla fırında çalışarak dedesinin mesleğini severek yaptığını anlatan Özdinç Altındal, "Babam ve amcamla dede mesleğini sürdürüyorum. Onların destekleriyle mesleğe devam ediyorum. Güzel ve zevkli ama zor meslek olduğu için yeni ustalar yetişmiyor. Ben de çocukluğumdan bu işi yapıyorum. Fırında büyüdüm. Eleman bulamıyoruz" diye konuştu.

        Babasının yanında 7 yaşında fırında çalışmaya başladığını dile getiren Necati Altındal da "Senelerdir bu işi yapıyoruz. 7 yaşımdan beri devam ediyorum. Kardeşim ve oğlumla birlikte devam ettiriyoruz. Bizim de son dönemimiz. Yolun sonu görünüyor. Elim ayağım tuttuğu müddetçe devam edeceğiz. Burdur köftesinin pidesini, tahinli pidesini yapacak eleman yok. Kaliteyi düşürmüyoruz. Okula giderken bakkallara ekmek dağıtırdık. Ekşi mayalı ekmekler yapardık. Şimdi o eski lezzet yok. Babam uzun yıllar bu mesleği yaptı" dedi.

        1960 yılında fırında çalışmaya başladığını belirten Zeki Altındal ise "Ekmekçi Niyazi'nin oğluyum. Mesleğe babamın nezaretinde başladım. Çocukluğum fırında geçti. Yaşım 70 mesleğe devam etmekteyim. Abimle ve yeğenimle çalışıyoruz. Burdur'un şiş köftesi için pide hazırlıyoruz. Tahinli, kıymalı, peynirli pide çıkarıyoruz. Mesleğimizi atamızdan ne gördüysek aynısını devam ettirmeye çalışıyoruz. Sağlığımız elverdiği müddetçe devam ettireceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?

        Benzer Haberler

        Burdur'da bir kafede çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi
        Burdur'da bir kafede çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi
        Hakeme hakaret eden antrenöre ceza
        Hakeme hakaret eden antrenöre ceza
        Burdur'da traktörden düşen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermekl...
        Burdur'da traktörden düşen kişiyi motosiklet kazasında öldü gibi göstermekl...
        Burdur'da güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor
        Burdur'da güvenli okullar için öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da kuzenini bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Burdur'da kuzenini bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı