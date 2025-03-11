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        Dünürünün pazardaki tezgahını pompalı tüfekle bastı

        BURDUR'da, kızı boşanma aşamasına gelen O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:35
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        Dünürünün pazardaki tezgahını pompalı tüfekle bastı
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        BURDUR'da, kızı boşanma aşamasına gelen O.T., pompalı tüfekle dünürünün pazar tezgahını bastı. O.T.'nin ateş etmek isterken tutukluk yapan tüfeğini, araya girenler aldı. O.T. yakalanırken, olay cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Burdur Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 8 aylık evli olan kızı boşanma aşamasına gelen O.T., yanına aldığı pompalı tüfekle dünürü M.C.'ye ait pazar tezgahına geldi. İddiaya göre, O.T. ateş etmek isterken tüfeği tutukluk yaptı. Pazar yerindekilerin araya girip tüfeği elinden aldığı O.T., kaçtı. İhbar üzerine pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından kısa sürede yakalanan O.T., gözaltına alındı.

        Öte yandan pazar yerinde yaşanan kargaşa, cep telefonuyla görüntülendi. O.T.'nin tutukluk yapan tüfeğini pazardaki bir kişinin aldığı, dünürü M.C.'nin annesi olduğu öğrenilen kişinin ise tüfeği bu kişinin elinden almaya çalıştığı, bu sırada bağrışmaların olduğu anlar görüntüye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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