36 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü; 2'si kadın, 4 gözaltı

BURDUR'da2 çocuk annesi Özge Bedir (32), evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayeti ihbar eden T.A. (22) adlı kadın ile arkadaşı S.Ö. (25) adlı kadın, polis tarafından yakalandı. Polis, Özge Bedir'in eşi ile bir kafe işletmecisini de gözaltına aldı. Olay sırasında Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen T.A., bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi.

'ÖZGE, NEREDE'

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi A.B. olay yerine geldi. A.B., yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.