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        Burdur'da kaza; 1 ölü, 1 yaralı

        BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dorseye çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:32 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:35
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        Burdur'da kaza; 1 ölü, 1 yaralı
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        BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dorseye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Bucak ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A. yönetimindeki 15 AAY 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere ardından bölünmüş yolun kenarında bulunan 15 ABN 161 plakalı dorseye çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hüseyin A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan babası Süleyman A. ise yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşmanın başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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