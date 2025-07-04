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        Bakan Yardımcısı Gizligider: 7 günde 624 orman yangını çıktı, son 3'ü kısmen kontrol altında

        TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Son 7 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde gerçekleşen yangın sayısı 624.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:04
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        Bakan Yardımcısı Gizligider: 7 günde 624 orman yangını çıktı, son 3'ü kısmen kontrol altında
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        TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Son 7 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde gerçekleşen yangın sayısı 624. 624 orman yangınıyla boğuştuk ve bunun 621'ini dün gece itibarıyla kontrol altına aldık. Üçünü de kısmen kontrol altına aldık" dedi.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü'ndeki otelde TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 13 Nisan'da 8 saatten fazla sürede eksi 17 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle zirai don olayı yaşandığını belirtti. Zirai don olayının Türkiye'nin birçok bölgesinde tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Gizligider, "Zirai don hadisesinin üzerinde konuşuyoruz ama bir başka tehdidi de yaşıyoruz. Onun adı da kuraklık. Her ikisini aynı anda yaşıyoruz. Şu anda Tarım Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerindeki çalışanları, Orta Anadolu'da kuraklık dolayısıyla ne kadar kaybımız var, tespit yapıyor. Kırşehir'den bir örnek vereyim. Bir ilçede arpadaki kayıp oranımız yüzde 100. Bu zamana kadar ne yaptıysak hepsini bir tarafa bırakacağız, yeni bir sayfayı mecburen başka bir yol olmadan, siyasi mülahazalardan öte yorumlayarak tedbirleri birlikte alacağız. Başka yol da yok, kalmadı. Bunun adı TARSİM'in yeniden yapılandırılmasıdır" diye konuştu.

        BURDUR GÖLÜ VE KURAKLIK TEHLİKESİ

        Gizligider ayrıca Burdur Gölü'ndeki kuraklık tehlikesine karşı eylem planı çerçevesinde tedbirler alınacağını söyledi. Orman yangınlarına ilişkin de konuşan Gizligider, "Son 7 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde gerçekleşen yangın sayısı 624. Medyaya bir şekilde yansıyanlar 3-5 tane. 624 orman yangınıyla boğuştuk ve bunun 621'ini dün gece itibarıyla kontrol altına aldık. Üçünü de kısmen kontrol altına aldık" dedi.

        Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ise daha çok üreticinin TARSİM aracılığıyla tarım sigortası yapması gerektiğini söyledi.

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