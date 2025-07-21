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        Alzheimer hastası kadın, 1 haftada iki kez kaybolup, bulundu

        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 1 haftada ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası Emine P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:45
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        Alzheimer hastası kadın, 1 haftada iki kez kaybolup, bulundu
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        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 1 haftada ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası Emine P. (83) ekiplerin çalışması sonucu evine 3 kilometre uzaklıkta sağ bulundu.

        Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de oturan Alzheimer hastası Emine P. geçen pazartesi günü kayboldu ve ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu sağ olarak bulunup, ailesine teslim edildi. Emine P., önceki gün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra yine kayboldu. Yakınları, Emine P.'nin evde olmadığını fark edip ekiplerden yardım istedi. Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli'den gelen AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Emine P., evine 3 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Emine P. kontrol için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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