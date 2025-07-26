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        Fabrika bahçesinde yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

        BURDUR'da fabrika bahçesinde depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:55
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        Fabrika bahçesinde yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
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        BURDUR'da fabrika bahçesinde depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. 2 işçi, dumandan etkilendi.

        Menderes Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasının bahçesinde, ağaç, kereste, ahşap ve boya malzemelerinin yer aldığı, depo olarak kullanılan alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle alevler, kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Fabrikaya sıçramadan söndürülen yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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