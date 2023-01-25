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Burdur'da "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi

AA

Burdur'da "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi

BURDUR (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Burdur'da inşa ettirilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.

Kent merkezi, Bucak, Tefenni, Çavdır, Gölhisar, Ağlasun, Yusufça'da yaptırılacak 1116 konut için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, buradaki konuşmasında TOKİ eliyle tüm yurtta konut projelerinin sürdüğünü anımsattı.

TOKİ'nin güzel sosyal konutlarla şehirlerin çehresini değiştirdiğini belirten Özkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya, insanların kaliteli, konforlu konutlara kavuşmasına yönelik Anadolu'nun dört bir yanında gerçekleştirdiği projenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Özkan, konutların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı

Konutlar için 12 bin 384 başvurunun yapıldığı, 17 şehit yakınının da hak sahibi olduğu bildirildi. Kurada ismi çıkanlar duygulu anlar yaşadı.

Hak sahibi Kıbrıs gazisi Süleyman Kabak, AA muhabirine, ev sahibi olacağı için tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

İsmi açıklandığında çok duygulandığını belirten Kabak, "Onurlandım, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Gazinin eşi Naciye Kabak da projeye dahil olduğu için çok sevindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Kabak, diğer hak sahiplerine de "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Engelli hak sahibi Kazım Erduran da adı açıklandığında oldukça duygulandı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erduran, "Yaşım 53, ilk defa bir ev sahibi olmanın gururunu yaşıyorum. 7 evladım var, güzel bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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