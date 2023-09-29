Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, engellilerin hayatını kolaylaştırıyor Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Burdur ve çevresindeki illerde yaşayan 12 bin engelli ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Burdur ve çevresindeki illerde yaşayan 12 bin engelli ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

Türkiye'de ve dünyadaki engelli ve yaşlı insanların engellerini ortadan kaldırmak, engelsiz yaşamaları için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan vakıf, hayırseverlerin desteğiyle engellilerin ve yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Hocazade, AA muhabirine, Burdur'da ve çevre illerde yaşayan engelli vatandaşlara akülü araba ve tekerlekli sandalye ile hasta yatakları ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayırsever iş insanlarından ve yardımseverlerin desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Hocazade, yetim ve engelli çocuklara burslar verdiklerini aktardı.

- "Engelli ve yaşlılara aldıkları nefes kadar yakın olmaya çalışıyoruz"

Hocazade, engelli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Balıkesir Edremit'te 5 yıldızlı bir otel gibi Almanya modelinde bir huzurevi kurduk. Isparta'da yetim kız çocukları için bir öğrenci apartı oluşturduk. Burdur'da tarihi bir hamamı engelli çocuklara yönelik sosyal bir alan yaptık. Sene başından itibaren dördüncü tırımız Burdur'da geldi. Şu anda Burdur ve çevresinde yaşayan 12 bin insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan engelli ve yaşlı kardeşlerimizin yanında olduk. Birçok çocuğun ameliyatlarına maddi ve manevi olarak destek verdik. Biz çıkmış olduğumuz bu yolda engelli ve yaşlılara aldıkları nefes kadar yakın olmaya çalışıyoruz."

Vakfa destekte bulunan Varollar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Baki Varol da yaptığı araştırmalar sonucu Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'nın gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu görünce destek olmak istediğini anlattı.

Devletin haricinde Burdur'da yaşayan bir kişinin 12 bin ihtiyaç sahibine ulaşabilmesinin zor olduğunu bunu ancak böyle bir vakıf yapabileceğine değinen Varol, "Bu çalışmayı yapanları yürekten kutluyorum. Yardım çalışmalarının devamını temenni ediyorum. İmkanı olanların bu yardımlara destek vermesini bekliyorum, çağrı yapıyorum. İş dünyasının da tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.