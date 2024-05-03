Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadının şizofren olduğu öğrenilen 59 yaşındaki oğlu da polis merkezine götürüldü.

Evde yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Uluçay'ın cesedi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eve giden komşular, kadının oğlu tarafından içeri alınmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir binanın 2. katında oğluyla birlikte oturan ve 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Adliye Uluçay'dan (91) haber alamayan Almanya'daki damadı komşularını aradı.

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