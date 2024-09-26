Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, göreve başlamasının ardından şehit aileleri, esnaflar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gazi Caddesi'nde esnafla tanışan Bilgihan, şehit Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk'ü, şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay'ı ve ailesi ile gazi Himmet Can'ı evlerinde ziyaret etti.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'e giderek personelden bilgi alan Bilgihan, USO İlkokulu ve Şirinevler Anaokulunda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı da yapan Vali Bilgihan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ziyaret ederek İl Müdürü Muhammed Özdemirci ve diğer yöneticilerden brifing aldı.