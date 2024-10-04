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        Burdur'da tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:52
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        Burdur'da tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde tomruk yüklü tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Bayram T. (38) idaresindeki 44 ND 574 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bölmepınar köyü mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 16 US 604 plakalı tomruk yüklü tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Bayram T. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibince otomobildeki yangın söndürüldü.

        Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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