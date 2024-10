Depremde kaybettiği ablasıyla ortak hayalini sanat atölyesi açarak gerçekleştirdi

HALE PAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kendisini büyüten ablası ile eniştesini ve 1,5 yaşındaki yeğenini kaybeden resim iş eğitimi mezunu Yasemin Arslan, Burdur'da açtığı seramik ve resim atölyesinde acılarını unutmaya çalışıyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümünden mezun ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan 28 yaşındaki Arslan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da yaşayan ablası Gülhan, eniştesi Bekir ve 1,5 yaşındaki yeğeni Buğrahan'ı kaybetti.

- "Ablam benim için anne, baba, eş dost her şeydi"

Kaybettiği ablasıyla ortak hayalini gerçekleştiren Yasemin Arslan, AA muhabirine, atölyesine "Gülce" ismini verdiğini, ablasının "Gülce" ismini vermeyi istediği çocuğuna hamileyken depreme yakalandığını söyledi.

Daha önce Kovid-19 salgınında abisini de kaybettiğini belirten Arslan, ablasının yardımsever, insanların hayatına dokunan bir öğretmen olduğunu ifade etti.

Arslan, Osmaniye'de yaşayan anne ve babasının sağ olduğunu ancak depremden önce ablasının eğitim hayatına devam ederken kendisini küçük yaşta yanına aldığını vurgulayarak, "Daha sonra Şanlıurfa'ya atanınca birlikte yaşamaya devam ettik. Ben o sırada üniversiteye hazırlandım. Burdur'u kazanınca yollarımız ayrıldı. Ablam benim için anne, baba, eş, dost her şeydi. Ablam gibi bir eğitimcinin kardeşi olmak, her şeyden önce anne baba hissini bir abladan yani görevi olmayan bir kişiden yaşamış olmanın bana verdiği çok büyük avantajlar oldu. Bana çok güzel bir hayat sundu. Şu an bu kadar şey yapabildiysem, böyle bir stüdyoyu açabildiysem, bu kadar insana dokunabildiysem ve eğitimi tamamlayabiliyorsam tamamen onun sayesinde." ifadelerini kullandı.