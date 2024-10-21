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        AK Parti'li Zeybekci: 2025'te enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede bu yıl sonu itibarıyla 40'a yaklaşan, hedef 38, 39 civarında ama 41 civarında beklentimiz var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:40
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        AK Parti'li Zeybekci: 2025'te enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede bu yıl sonu itibarıyla 40'a yaklaşan, hedef 38, 39 civarında ama 41 civarında beklentimiz var. 2025 yılının bugünlerinde Türkiye'de enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak" dedi.

        AK Parti Burdur Merkez İlçe Kongresi, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Hüseyin Okan'ın tek aday olduğu kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile parti yöneticileri katıldı. Kongrede konuşan Nihat Zeybekci, "Milletimiz, 31 Mart'ta bize 'Ey AK Parti'nin hizmetkarları, size muhalefet görevi veriyoruz' dedi. Muhalefetteyiz yerel yönetimlerde ama geçen senenin 23 Mayıs'ında bu millet karşıdaki 3'lü, 5'li, 8'li bilmem neyli çarpık masaya baktı, ortasında fink atan terör örgütlerini, masanın altındaki diğer terör örgütlerine şöyle bir baktı dedi ki 'Eyvah, burada mevzubahis vatan, mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Oyumuz, Recep Tayyip Erdoğan'adır' dedi" diye konuştu.

        EYT'NİN GETİRDİĞİ YÜK

        AK Parti'nin EYT'yi çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen Nihat Zeybekci, "EYT'nin bu yılki maliyeti, 800 milyar liranın üzerinde. 2025 yılında 1,2 trilyon civarında. Sadece 2024 yılında EYT'nin getirdiği yük ne demek biliyor musunuz? Allah vermesin tarihimizin, insanlık tarihimizin en büyük depremi olan 6 Şubat depremleri gibi her sene iki deprem yaşıyoruz; ekonomik olarak, sadece EYT'den dolayı. Türkiye bugün itibarıyla nominal, resmi kayıtlı rakamlara göre; dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Dünya Bankası'nın kendi yayımladığı listede satın alma gücü paritesine göre; dünyanın 11'inci büyük ekonomisi. 1 yıl önce Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 70 milyar dolar, bugün Merkez Bankası'nın net rezervi artı 42 milyar dolar. Yaklaşık 110 milyar küsur 1 yıl içinde iyileşme var. Cuma günü rakamı görmedim ama Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin zirvesinde. Türkiye şu anda Merkez Bankası'nın külçe altın rezervinde dünyada 8'inci sırada" dedi.

        ENFLASYONDA YIL SONU HEDEFİ

        "Ekonomiyi toparladık, toparlayacağız" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

        "Hiçbir şey yapmayan insanların hiç hatası olmaz. Çok iş yaptık. Hatalarımız da olmuştur tabii ki yanlışlarımız da. Bugün geldiğimiz noktada enflasyonla mücadelede bu yıl sonu itibarıyla 40'a yaklaşan, hedef 38, 39 civarında ama 41 civarında beklentimiz var. 2025 yılının bugünlerinde Türkiye'de enflasyon yüzde 20'nin çok altında olacak. 2026'nın yazına geldiğimizde Türkiye'de enflasyon yüzde 10 ve altında noktalarda olacak. Sıkı para politikası ile ilgili de AK Parti ekonomi işleri olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın da görüşleri de bu yoldadır. Enflasyonla gerçek mücadele, parasal tedbirlerle değildir. Faizleri artırarak paranın talepten bankaya gitmesi atılacak ilk adımdır, doğrudur ve destekliyoruz. Ama enflasyonla mücadelede asıl olması gereken ürünü, üretimi, istihdamı, raftaki, dükkandaki, pazardaki malı artırmaktır. Enflasyonla böyle mücadele edilir, başka türlü mücadele olmaz."

        Zeybekci'nin konuşmasının ardından yapılan seçimde Hüseyin Okan yeniden merkez ilçe başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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