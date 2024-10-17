Mobil "gezegen evi" ile köy okullarındaki öğrencilere uzay merakı aşılanıyor

BİLAL ALTIOK - Burdur'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü çalışanları, mobil gezegen eviyle (planetaryum) köy okullarına giderek öğrencilerin uzay merakını artırmayı amaçlıyor.

Burdur İl Halk Kütüphanesinin gezici kütüphane otobüsüne tahsis edilen gezegen evi, köylerdeki öğrencilerle buluşmaya başladı.

İl Halk Kütüphanesi ekibi, Dünya Uzay Haftası'nda başlattıkları çalışmayla gittikleri köy okullarının bahçesine kurdukları, içinde uzaya ve gezegenlere ilişkin 7 belgesel gösterimi yapılan gezegen evini, yıl sonuna kadar merkeze bağlı 25 köye götürmeyi hedefliyor.

Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, AA muhabirine, ilk olarak Hacılar köyündeki ilkokula geldiklerini, köydeki çocuklara kitap sevgisi aşılamanın yanında akıl oyunları ve satranç öğreterek onların yeteneklerini de geliştirdiklerini söyledi.

Daha sonra projeye dönüştürülecek çalışma kapsamında, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılarak ilçelerdeki tüm köy okullarına ulaşılması sağlanacak.

Burdur'daki gezici kütüphaneye tahsis edilen gezegen eviyle (planetaryum) artık köydeki öğrencilerde uzay merakı da oluşturmaya başladıklarını dile getiren Küçük, "Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Türkiye'de başlatılan uzay çalışmalarına bir nebze olsun katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarda uzay merakı oluşturarak geleceğin astronotlarını ve bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Okula girdiğimiz andan itibaren merak duygusu başlıyor. Malzemeleri indirip gezegen evi çadırını kurmaya başladığımızda çocuklar etrafımızı sarıyor. 'Ne oluyor burada, şişme balon mu geldi, oyun alanı mı' diye düşünüyorlar. Ters tepegöz mantığıyla yaş gruplarına göre seçilmiş 7 belgeseli çadıra yansıtıyoruz. Çocuklarımız içinde uzanarak veya oturarak gökyüzünü izler gibi belgeselleri izliyor. Çadırın içinde 3 boyutlu mantıkla gösterim yapılıyor, bu da izleyende gerçekçi bir his oluşturuyor. Gezegen evinde çocuklar uzaydaymış gibi hissediyorlar. Hem uzayı keşfetmiş oluyorlar hem de uzay bilgilerine yönelik farkındalıkları atıyor. Bu filmlerden 6'sı tamamen uzayla ve uzayın oluşumuyla ilgili. Bir filmde de dünyanın ve dünyadaki canlıların gelişimi anlatılıyor."

Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu Müdürü Serdar Recep Şener de gezici kütüphanenin 15 günde bir okullarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün de farklı bir platformla okulumuza geldi. Öğrencilerimiz uzay alanındaki çalışmaları gördü. Bu imkanlara ulaşamayan köydeki çocuklarımızın dezavantajı ortadan kalkmış oldu. İl Halk Kütüphanemize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mehmet Küçük, çocukların uzaya yönelik ilgilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "İnanıyoruz ki bir tane bireye uzay merakını aşılayabilirsek ilerde bu çocukların güzel haberlerini alacağız. Geleceğin astronotları, bilim insanları çıkacak." dedi.

Öğrencilerden Emine Erva Kazan (10) da gezegen evini görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İçinde ne var diye çok merak ettim, sonra içine girdiğimde yıldızlar vardı. Daha sonra gezegenleri ve Neptün'ü gördüm." ifadelerini kullandı.

Fatıma Sezgin (9) de "Gezegen evini görünce çok heyecanlandım. İçi ve dışı çok güzeldi. Çok ilgimi çekti, ben çok sevdim." dedi.