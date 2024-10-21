Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Suyu binlerce yıl önceki kaynağından gelen iki çeşme, Türkiye'de eşsiz

        TÜRKİYE'de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği 2 çeşme de Burdur'da yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suyu binlerce yıl önceki kaynağından gelen iki çeşme, Türkiye'de eşsiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği 2 çeşme de Burdur'da yer alıyor. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, Sagalassos Antik Kenti'ndeki ünlü Antoninler Çeşmesi ile Kibyra'daki antik çeşmenin bu yönüyle Türkiye'de benzerinin bulunmadığını söyledi.

        Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi ile Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ndeki antik çeşme, Türkiye'de benzersiz özelliğiyle dikkati çekiyor. Her 2 çeşme de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği çeşmeler olarak biliniyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, bu yönüyle 2 çeşmenin de Türkiye'de eşsiz olduğunu söyledi.

        '2023 YILINDA ORİJİNAL KAYNAĞINDAN GETİRİLEN SU AKITILDI'

        Kibyra'da 2006 yılından bugüne süren kazılarda önemli anıtsal yapılar ortaya çıktığını söyleyen Özüdoğru, "Bunlardan özellikle Kibyra'yı ulusal ve uluslararası seviyede tanıtan, dünyada yapım tekniğiyle tek olma özelliğine sahip Medusa mozaiğimiz var. Bunun yanında agorada 2019 yılından başlayarak kazısını tamamladığımız bir anıtsal çeşmemiz var. 2022 yılında ekibimiz tarafından bu çeşmenin restorasyonu tamamlandı ve 2023 yılında orijinal kaynağından getirilen su akıtılmıştı. Bu da Medusa'dan sonra oldukça etkili oldu Kibyra'nın tanınmasında. Yine çeşmenin restorasyonu da bugünkü haliyle orijinal kaynağından getirilen suyun tekrar akıtılması ve eski işlevine kavuşturulması önemli ölçüde ses getirdi. Bu da yine ulusal ve uluslararası düzeyde çok fazla sayıda basın organlarında yer aldı. Kentin ziyaretçi sayısına etkisini görüyoruz. Son yıllarda Kibyra'yı ziyaret edenlerin sayısı günden güne artmaktaydı. Çeşmenin restorasyonundan sonra bu sayı neredeyse 10 katına çıktı. Yeni kazı çalışmalarımız bu çeşmenin yer aldığı agoranın 3’üncü terasındaki meydanda devam ediyor, yeni yapılar ortaya çıkıyor" dedi.

        'TÜRKİYE'DE SADECE BURDUR'DA VAR'

        Türkiye'de antik kaynağından getirilip suyu akıtılabilen 2 çeşmenin sadece Burdur'da bulunduğunu vurgulayan Özüdoğru, "Çeşme özellikle şu yönden önemli; biliyorsunuz ülkemizde antik kaynağından getirilip, suyu akıtılan 2 anıtsal çeşme var. Her 2’si de Burdur'da. İlki Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi. İkincisi de Gölhisar ilçemizde Kibyra Antik Kenti'nde. Turizm açısından bu gelişmeler önemli. Turizm potansiyeli ve bu bölgeye olan ilgi, yeni restorasyon ve kazı alanlarıyla kent günden güne açığa çıktıkça daha da artacaktır. Özellikle Antalya gibi bir turizm kentinin yanı başında, Burdur'un en azından bu turizm payından hak ettiği değeri bu çalışmalar neticesinde bulacağı kanısındaydım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı
        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Zeybekci, partisinin Burdur Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Depremde kaybettiği ablasıyla ortak hayalini sanat atölyesi açarak gerçekle...
        Depremde kaybettiği ablasıyla ortak hayalini sanat atölyesi açarak gerçekle...
        Mobil "gezegen evi" ile köy okullarındaki öğrencilere uzay merakı aşılanıyo...
        Mobil "gezegen evi" ile köy okullarındaki öğrencilere uzay merakı aşılanıyo...
        Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Kuyuya düşen inek 2 saatte kurtarıldı
        Kuyuya düşen inek 2 saatte kurtarıldı
        Burdur'da bakır mutfak eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutukland...
        Burdur'da bakır mutfak eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutukland...