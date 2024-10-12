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        Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Burdur'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve şiddet olaylarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:33
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        Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Burdur'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve şiddet olaylarını protesto etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde dövizlerle toplanan grup, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan İHH Burdur Kadın Kolları Yönetiminden sorumlusu Burcu Yağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının devam ettiğini belirtti.

        İşgalcilerin saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yağcı, 100 bini aşkın kişinin yaralandığını aktardı.

        Yağcı, Gazze'de tarihin en ahlaksız savaş suçlarının işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gazze'de ne yazık ki işgalci İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken ülkemizde de son zamanlarda artan ve her birimizi üzen ferdi şiddet ve suç hadiseleri meydana gelmektedir. Olayların önüne geçilmesi için acil bir şekilde tedbirlerin artırılmasını, adli ve hukuki adımların atılmasını beklemekteyiz. İnfaz yasasında değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplum için daha güvenli hale getirilmesini bekliyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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