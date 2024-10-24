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        Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 3 bin saman balyasının zarar gördüğü samanlık yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:16
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        Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde 3 bin saman balyasının zarar gördüğü samanlık yangını söndürüldü.

        Ürkütlü köyünde Hüseyin A'ya (50) ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre spiral taşlama makinesinden çıkan kıvılcımın samanlığa sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

        Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 bin saman balyası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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