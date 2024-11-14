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        Burdur'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Burdur'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:21
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        Burdur'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Burdur'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Mücahit Hasan A. idaresindeki 06 BKN 108 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı yakınında trafik sıkışıklığı nedeniyle yolun açılmasını bekleyen Salih K'nin kullandığı 15 AH 234 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aynı istikamette seyreden İbrahim C. yönetimindeki 15 ACJ 574 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonet ise önünde kaza yapan otomobile çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ile yanındaki Emirhan S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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