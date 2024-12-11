Burdur'da devrilen hurda demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Burdur'da hurda demir yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Burdur'da hurda demir yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ertan Ö. (48) idaresindeki 31 AHZ 516 plakalı hurda demir yüklü tır, Burdur-Antalya kara yolu Çatağıl köyü kavşağında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şoför kabininde sıkışan Ertan Ö. ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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