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        Burdur'da devrilen hurda demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Burdur'da hurda demir yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:44
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        Burdur'da devrilen hurda demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Burdur'da hurda demir yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Ertan Ö. (48) idaresindeki 31 AHZ 516 plakalı hurda demir yüklü tır, Burdur-Antalya kara yolu Çatağıl köyü kavşağında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Şoför kabininde sıkışan Ertan Ö. ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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