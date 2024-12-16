Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşından 1'i tutuklandı.

Halil Can Çavaş'ın (15) bir evde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen çocuklardan 16 yaşındaki A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki çocuk ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Tutuklanan A.A. ifadesinde, olayın kazayla olduğunu, tüfek elindeyken patladığını, o sırada karşısında duran arkadaşına isabet ettiğini belirtti. Ayrıca Çavaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı. - Olay