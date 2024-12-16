Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşından 1'i tutuklandı.
Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşından 1'i tutuklandı.
Halil Can Çavaş'ın (15) bir evde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen çocuklardan 16 yaşındaki A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki çocuk ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Tutuklanan A.A. ifadesinde, olayın kazayla olduğunu, tüfek elindeyken patladığını, o sırada karşısında duran arkadaşına isabet ettiğini belirtti.
Ayrıca Çavaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.
- Olay
Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'ta dün bir evde silahla vurulan Halil Can Çavaş sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.