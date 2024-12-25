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        Burdur'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:04
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        Burdur'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Kuzköy'de Ahmet Kurul'a ait müstakil evin çatısına yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda, ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenildi.

        Ahşap çatısı, duvarları ve camları hasar alan ev, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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