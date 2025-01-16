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        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Burdur'da, "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:24
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        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Burdur'da, "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, kentin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, PKK/KCK terör örgütü yapılanmasına yönelik iki, FETÖ terör örgütüne yönelik bir ve DEAŞ terör örgütüne yönelik iki olmak üzere 5 operasyon düzenlendiğini aktaran Bilgihan, "2024 yılı Aralık ayında kişilere karşı 212 olay meydana geldi. 2023 yılı Aralık ayına oranla yüzde 9 azalma meydana geldi, meydana gelen olayların tamamı aydınlatıldı." dedi.

        Geçen sene malvarlığına karşı 49 olay yaşandığı bilgisini veren Bilgihan, oto hırsızlığı ve gasp olaylarında 2023 yılı Aralık ayına oranla yüzde 100 azalma olduğunu vurguladı.

        Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 49 silah ele geçirildiğine değinen Bilgihan, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

        Bilgihan, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8, kullanmak ve diğer suçlardan 29 olmak üzere toplam 37 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını hatırlattı.

        Vali Bilgihan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilde 7 bin 806 geçici koruma altında Suriye vatandaşı, bin 491 ikamet izni bulunan yabancı ve bin 52 uluslararası koruma altında yabancı olduğunu bildirdi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Çiğiltepe ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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