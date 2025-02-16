Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda iki keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.
Keçiler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.
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