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        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

        Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:36
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        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda iki keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.

        Keçiler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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