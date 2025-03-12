Mehmet Akif Ersoy, 1920-1922'de milletvekilliğini yaptığı Burdur'da anıldı

Mehmet Akif Ersoy'un milletvekilliğini yaptığı Burdur'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mücahit Kılınç, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Burdur Milletvekili seçildikten sonra 1921'de açılan milli marş yarışmasına para ödülü almamak koşuluyla katılmayı kabul ettiğini söyledi.

Kahraman orduya ithaf ettiği şiirin, 12 Mart 1921'de TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildiğini hatırlatan Kılınç, Ersoy'un ödül olarak verilen 500 lirayı da vakfa bağışlayarak, kadınlarla çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken hayır kurumuna destek olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un sanatını, hakkın ve hakikatin yanında kılıç gibi kullandığını vurgulayan Kılınç, Mehmet Akif'in mirasını yaşatmak için onun bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

Kılınç, Akif'in şiirlerinin, geçmişi anlatarak geleceğe ışık tutan birer meşale olduğuna dikkati çekerek, "Genç nesiller olarak bu bilinci diri tutmalı, Akif’in vurguladığı gibi çalışkan, ahlaklı ve vatansever bireyler olarak milletimize hizmet etmeliyiz." dedi.

Programda Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, şair için hazırladıkları oratoryoyu sundu.

Lise öğrencileri, Birinci Meclis'te 1920-1922 yıllarında Burdur milletvekilliği yapan Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattıkları gazeteyi katılımcılara dağıttı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle anma programı sona erdi.

Etkinliğe Vali Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Oğuz Gürsoy'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.