Burdur'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Burdur'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Günalan köyünde Mesut Işık'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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