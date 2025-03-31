Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor

        Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL

        Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması yapıldı.

        Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hilmi Güleşir (63) için arama çalışmaları devam ediyor.

        Hilmi Güleşir’in Burdur Gölü’ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya’dan dalgıç polisler sevk edildi.

        Dalgıç polislerin su altındaki aramalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

        Ekipler, Güleşir’i bulmak için çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alanda sürdürüyor.

        - Olay

        Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrılan Hilmi Güleşir'in (63) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

        Güleşir'in ceketinin Burdur Gölü kenarında bulunması üzerine, AFAD ekipleri termal dron ile göl yüzeyinde tarama başlatmıştı.

        AFAD, 5 personel ve 2 araçla, İl Emniyet Müdürlüğü ise 20 personel ve 8 araçla dron destekli arama çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor
        Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor
        Köylülerden 'biyokütle enerji santrali' eylemi
        Köylülerden 'biyokütle enerji santrali' eylemi
        Yem karma makinesine düşüp öldü
        Yem karma makinesine düşüp öldü
        Burdur'da bayram namazı kılındı
        Burdur'da bayram namazı kılındı
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı
        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı