Burdur'da kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor

AFAD, 5 personel ve 2 araçla, İl Emniyet Müdürlüğü ise 20 personel ve 8 araçla dron destekli arama çalışmalarını sürdürdü.

Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrılan Hilmi Güleşir'in (63) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Dalgıç polislerin su altındaki aramalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hilmi Güleşir (63) için arama çalışmaları devam ediyor.

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