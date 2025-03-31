Burdur'da kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması yapıldı.
Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması yapıldı.
Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hilmi Güleşir (63) için arama çalışmaları devam ediyor.
Hilmi Güleşir’in Burdur Gölü’ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya’dan dalgıç polisler sevk edildi.
Dalgıç polislerin su altındaki aramalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Ekipler, Güleşir’i bulmak için çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alanda sürdürüyor.
- Olay
Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrılan Hilmi Güleşir'in (63) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlatmıştı.
Güleşir'in ceketinin Burdur Gölü kenarında bulunması üzerine, AFAD ekipleri termal dron ile göl yüzeyinde tarama başlatmıştı.
AFAD, 5 personel ve 2 araçla, İl Emniyet Müdürlüğü ise 20 personel ve 8 araçla dron destekli arama çalışmalarını sürdürdü.
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