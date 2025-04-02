Burdur'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Burdur'un Tefenni ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'un Tefenni ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Suat Serttaş'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evde hasar meydana geldi.
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