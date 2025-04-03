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        Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölde bulundu

        Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni Burdur Gölü'nde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:13
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        Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölde bulundu
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        Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni Burdur Gölü'nde bulundu.

        Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hilmi Güleşir'in (63) yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Güleşir için kentte arama çalışması başlatıldı.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri ile Konya, Antalya ve İzmir'den gelen dalgıç polisleri tarafından gerek bölgede gerekse Burdur Gölü'nde çalışma yürütüldü.

        Aramaların dördüncü gününde bölgede dronla yapılan çalışmada, Güleşir'in ceketinin bulunduğu halk plajına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında 10 metre açıklıkta göl yüzeyinde bir cisim görüldü.

        Dalgıç polisler botla bölgeye ulaştığında Güleşir'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu.

        Yapılan kontrollerde Güleşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Güleşir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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