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        Burdur'da hükümlülerin iyileşme sürecine destek için Yeşilay tarafından etkinlik yapıldı

        Burdur'da hükümlülerin bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek için etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:12
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        Burdur'da hükümlülerin iyileşme sürecine destek için Yeşilay tarafından etkinlik yapıldı
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        Burdur'da hükümlülerin bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek için etkinlik yapıldı.

        Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek olmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantının ardından kurum personeli ve hükümlüler danışanlar için düzenlenen atölyeye katılarak hediyelik eşya yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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