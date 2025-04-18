Burdur'da hükümlülerin iyileşme sürecine destek için Yeşilay tarafından etkinlik yapıldı
Burdur'da hükümlülerin bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek için etkinlik yapıldı.
Burdur'da hükümlülerin bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek için etkinlik yapıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve iyileşme sürecine destek olmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantının ardından kurum personeli ve hükümlüler danışanlar için düzenlenen atölyeye katılarak hediyelik eşya yaptı.
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