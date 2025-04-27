Burdur'da amatör futbol maçında arbede
Burdur Birinci Amatör Lig play-off turundaki Burdurspor-Tefenni Belediyespor karşılaşmasında arbede çıktı.
Burdur Birinci Amatör Lig play-off turundaki Burdurspor-Tefenni Belediyespor karşılaşmasında arbede çıktı.
Gazi Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Tefenni Belediyespor, Emin İnce'nin golüyle 1-0 üstünlük yakaladı.
İkinci yarının son dakikalarında Burdurspor, skoru eşitledi ve maç uzatmaya gitti.
Karşılaşma, uzatmaların sonunda 2-1 Tefenni Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Tefenni Belediyespor, Burdur Birinci Amatör Lig'de şampiyon oldu.
Maç boyunca, 5 kırmızı kart, 12 sarı kart çıktı.
Sahada futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, taraftarlara müdahale ederek güvenlik önlemi aldı.
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