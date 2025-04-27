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        Burdur'da amatör futbol maçında arbede

        Burdur Birinci Amatör Lig play-off turundaki Burdurspor-Tefenni Belediyespor karşılaşmasında arbede çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:00
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        Burdur'da amatör futbol maçında arbede
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        Burdur Birinci Amatör Lig play-off turundaki Burdurspor-Tefenni Belediyespor karşılaşmasında arbede çıktı.

        Gazi Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Tefenni Belediyespor, Emin İnce'nin golüyle 1-0 üstünlük yakaladı.

        İkinci yarının son dakikalarında Burdurspor, skoru eşitledi ve maç uzatmaya gitti.

        Karşılaşma, uzatmaların sonunda 2-1 Tefenni Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

        Tefenni Belediyespor, Burdur Birinci Amatör Lig'de şampiyon oldu.

        Maç boyunca, 5 kırmızı kart, 12 sarı kart çıktı.

        Sahada futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, taraftarlara müdahale ederek güvenlik önlemi aldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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