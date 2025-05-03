Burdur'da yürüme güçlüğü yaşayan hasta tedaviyle sağlığına kavuştu

HALE PAK - Burdur'da damar tıkanıklığı nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan hasta, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Burdur'da 2 yıldır yürüme güçlüğü yaşayan 52 yaşındaki Kazım Hazır, kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi almaya başlayınca yürümesi daha da güçleşti.

Hastalığı nedeniyle iş yerini devreden ve yakınlarının yardımıyla güçlükle yürümeye çalışan Hazır, Burdur Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tarık Taştekin'e başvurdu.

Hastaya yapılan kontrollerde sağ bacağına giden atar damarın tamamen, sol bacağına giden atardamarın ise yüzde 70 tıkalı olduğu tanısı konuldu.

Yapılan anjiyo işlemiyle iki bacağına da stent yerleştirilerek tıkalı olan damarları açılan Hazır, tedavisinin ardından muayeneye yürüyerek geldi.

- "Gitmek istediğim yere daha rahat gidiyorum"

Kazım Hazır, AA muhabirine, 2 yıldır yaşadığı hastalık nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini, yakınlarının tavsiyesi üzerine Doktor Tarık Taştekin'e müracaat ettiğini söyledi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüksel de hastanede 30 Nisan 2024'ten bu yana anjiyo işlemlerinin uygulandığını söyledi.

Yaptıkları tetkiklerin ardından operasyona geçtiklerini anlatan Taştekin, "Yaptığımız tetkiklerde sağ bacağına giden ana atardamarda ciddi tıkanıklık olduğunu gördük. Sol bacağında ise yaklaşık yüzde 70'e varan tıkanıklığı vardı. Her iki bacağına da stent yerleştirdik. Hastamızın stentleri açık, akımı düzenli ve muayenesine yürüyerek geldi." diye konuştu.

Doktorunun yaptığı tetkiklerde iki damarın tıkalı olduğunu öğrendiğini belirten Hazır, "Şu an Tarık hocamın sayesinde çok iyiyim. Benim için rahat yürüyebilmek çok güzel bir duygu. Bir sene önce 'Beni gideceğim yere bırakın.' diye arkadaşlarımdan rica ediyordum. Şu an arabamı kendim kullanıyorum. Yürüyebiliyorum, gitmek istediğim yere daha rahat gidiyorum." dedi.

Yüksel, hastaların daha önce bu tür işlemler için il dışına gittiklerini, şu an buna gerek kalmadığını, birçok işlemin hastanede yapıldığını ifade etti.

Hastanede 3 kalp damar cerrahisi uzmanı bulunduğuna dikkati çeken Yüksel, "İlk defa hastamıza bu işlem yapıldı. Her iki bacağına da aynı anda stent uygulanıp hastanın yürüme yetisi tekrar kazandırıldı." şeklinde konuştu.

Yüksel, hastanede ilk kemoterapi ve onkoloji hasta tedavilerine de başladıklarını sözlerine ekledi.