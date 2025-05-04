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        Burdur'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde bir kadını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:08
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        Burdur'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde bir kadını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalanarak tutuklandı.

        İlçedeki bir restoranda Deniz A'yı (25) bıçaklayarak olay yerinden kaçan Sinan D. (57) Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Tefenni İlçe Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadın da tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Tefenni ilçesindeki bir restoranda çalışan Sinan D, 2 Mayıs'ta tartıştığı Deniz A'yı (25) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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