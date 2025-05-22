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        Burdur'da kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Burdur'da kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 21:41 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:47
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        Burdur'da kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Burdur'da kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Burdur-Isparta kara yolunda Şaban D. (36) idaresindeki 07 AEH 922 plakalı kamyonet, Halil İbrahim K. (55) yönetimindeki 15 AH 025 plakalı otomobile Gökçebağ köyü mevkiinde arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü Halil İbrahim K, Şerife K. (59) ve Zübeyde Y, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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