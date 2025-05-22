Burdur'da kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Burdur'da kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burdur'da kamyonetin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burdur-Isparta kara yolunda Şaban D. (36) idaresindeki 07 AEH 922 plakalı kamyonet, Halil İbrahim K. (55) yönetimindeki 15 AH 025 plakalı otomobile Gökçebağ köyü mevkiinde arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Halil İbrahim K, Şerife K. (59) ve Zübeyde Y, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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