Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Mustafa Ö. (59) idaresindeki 15 PV 214 plakalı hafif ticari araç, Kestel Köyü'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Emine Ö. (73) yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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