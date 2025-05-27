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        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:02
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        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Ö. (59) idaresindeki 15 PV 214 plakalı hafif ticari araç, Kestel Köyü'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Emine Ö. (73) yaralandı.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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