Türkiye'nin Maldivler'i bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen ve bilinirliği her geçen gün artan Salda Gölü, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

Yeşilova ilçesinde bulunan göz kamaştıran güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla kendine hayran bırakıyor.

Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı dolayısıyla Salda Gölü'nde hazırlıklar tamamlandı. Hem yerli hem yabancı turistler gölü ziyaret etmeye başladı.

-"Bu yıl Salda Gölü'nde 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, gazetecilere, geçen yıl Salda Gölü'nü 300 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Salda Gölü'nde turizmin yanı sıra spor etkinliklerinin de düzenlendiğini belirten Turan, "Dünyanın nazar boncuğu Salda Gölümüzde turizm sezonu başladı. Bu yıl 300 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Turizmin yanında bilim yönüyle de ağır basan Salda Gölü'nde Bilim Merkezi bu sene açıldı ve çalışmalarına başladı. Bilim Merkezimiz hem Salda Gölü'yle ilgili çalışmalar yapacak hem de gelen öğrencilere bilgi, eğitim verecek." dedi.