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        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:03
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        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonundaki toplantıda, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, FETÖ terör örgütüne yönelik 1 operasyon ve DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 operasyon düzenlenerek, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi.

        Mayısta asayiş olayları kapsamında ifadeye yönelik 88 şüphelinin yakalanarak işlem yapıldığını belirten Bilgihan, hapis cezasına yönelik aranan 64 zanlının tutuklandığını, toplam 152 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlının cezaevine teslim edildiğini ifade etti.

        Bilgihan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde, meydana gelen olaylarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını, 8 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Bilgihan, ​112 çağrı merkezine mayısta yapılan ihbarlar incelendiğinde 18 bin 17 çağrı alındığı, alınan çağrıların 9 bin 209’unun amacına uygun, acil veya hayati önem arz eden ihbarlar olduğu, 8 bin 808 ihbarın hayati önem arz etmeyen, farklı konularda hizmet ve yönlendirme yapılan çağrılar olduğunu kaydetti.

        Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzurlu ve güvenli tatil geçirmesi için tedbirlerin alındığına değinen Bilgihan, şöyle konuştu:

        "Can ve mal kayıplarının önlenmesi için kolluk kuvvetlerimizce asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri almak üzere Emniyet müdürlüğü tarafından 2 bin 206 ekip, 4 bin 979 personel, jandarma komutanlığınca 818 tim, 2 bin 779 personel olmak üzere toplam 7 bin 758 personel görev yapacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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