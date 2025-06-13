Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 zanlının ifadelerine ulaşıldı

Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 zanlının ifadelerine ulaşıldı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tülay A. (22), Seray Ö. (25) ve Adnan Bedir'in savcılıktaki ifadesine ulaşılırken, bu zanlılardan Tülay A., Adnan Bedir'in, arkadaşı Seray Ö'nün sevgilisi olduğunu söyledi.

İfadesinde, daha önceki bir olaydan dolayı Seray Ö'nün Adanan Bedir'den şikayetçi olduğunu daha sonra şikayetinden vazgeçtiğini ve bunu söylemek için Bedir'i olay günü aradığını belirten Tülay A. "Adnan ile Seray konuşurken hoparlör açıktı, ben duydum, Adnan, karısının evde yalnız ve müsait olduğu mesajını bize verdi." ifadelerini kullandı.

Bedir'in eşi Özge ile konuşmak için evine gittiklerini vurgulayan Tülay A. maktulün kendisine kapıyı açtığını, Seray'ın arkadaşı olduğunu ve tebligat hakkında onunla konuşmak istediğini söylediğini anlattı.

Maktulün kendisine bıçakla saldırdığını, arbede yaşandığını iddia eden Tülay A. bıçağı alarak evden çıktığını bildirdi. Seray Ö. ise 3 yıldır ilişkisi olan Adnan Bedir'in evli olduğunu iki sene önce öğrendiğini ifade etti. Özge Bedir'in kendisini tanıdığı için onunla Tülay'ın konuşmasını istediğini belirten Seray Ö., arkadaşının, Özge'nin boğazından kan geldiğini söyleyince telefonla 112'yi aradığını ifade etti. Adnan Bedir ise daha önce kızları arabaya zorla bindirdiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığını ancak cezaevinden çıktıktan sonra Tülay ile Seray'ın çalıştığı iş yerine gelerek kendisinden özür dilediklerini ve ilişkilerinin tekrar başladığını söyledi. Olay günü ise kızını alıp babaannesine bıraktığını daha sonra tarlaya gittiğini anlatan Adnan Bedir, "Seray'ı aradım cevap vermedi. Bana çok kötü olduğuna dair mesaj atmış, mesajı gördükten sonra Tülay'ın evine gittim. Evde kimse yoktu. Bu arada kızım arabada uyuyordu, daha sonra ağabeyim beni arayarak eve gelmemi söyledi. Eve gidince polisleri gördüm, daha sonra emniyette eşimin vefat ettiğini öğrendim." şeklinde ifade verdi.