Burdur Valisi Bilgihan, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Yetkili makamlarca izin verilen mesire alanları dışında ateş yakmamalı, sigara izmaritlerini ve yangınlara sebep olabilecek atıkları doğada bırakmamalıyız." dedi.

Bilgihan, Valilik bahçesinde yapılan "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda, yükselen hava sıcaklığı nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları meydana geldiğini söyledi.

Yangınların, mal ve can kayıplarının yaşanmasına neden olmasının yanı sıra yaralanma ve hastalıklara yol açtığını vurgulayan Bilgihan, yangınların aynı zamanda doğal yaşam ve çevre üzerine de olumsuz etki yaptığını ifade etti.

Yangınların yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Bilgihan, "Bizler de gelecek nesillere devredilecek emanetimiz olan ormanlarımızın zarar görmemesi adına, yetkili makamlarca izin verilen mesire alanları dışında ateş yakmamalı, sigara izmaritlerini ve yangınlara sebep olabilecek atıkları doğada bırakmamalıyız." dedi.