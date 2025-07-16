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        Burdur'da kayıp olarak aranan kadın bulundu

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:03
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        Burdur'da kayıp olarak aranan kadın bulundu
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

        Yeşilbaşköy'de dün tarlaya gitmek için evinden ayrılan Emine P'nin evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışmaları sonucu Emine P. bugün evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın, sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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