        Bucak'ta Dünya Uzay Haftası etkinliği düzenlendi

        Bucak'ta Dünya Uzay Haftası etkinliği düzenlendi

        Burdur'un Bucak ilçesinde Dünya Uzay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:07
        Bucak'ta Dünya Uzay Haftası etkinliği düzenlendi
        Burdur'un Bucak ilçesinde Dünya Uzay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

        Burdur İl Halk Kütüphanesi ile Bucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 400 öğrenci katıldı.

        Bucak Kültür Merkezi'ne yerleştirilen uzay çadırını gezen öğrenciler, gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetti.

        Öğrenciler, gezici kütüphaneyi de gezme fırsatı buldu.

