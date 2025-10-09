Bucak'ta Dünya Uzay Haftası etkinliği düzenlendi
Burdur'un Bucak ilçesinde Dünya Uzay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde Dünya Uzay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.
Burdur İl Halk Kütüphanesi ile Bucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 400 öğrenci katıldı.
Bucak Kültür Merkezi'ne yerleştirilen uzay çadırını gezen öğrenciler, gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetti.
Öğrenciler, gezici kütüphaneyi de gezme fırsatı buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.