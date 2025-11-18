Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak'ta şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.P. idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet Kestel köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücünün çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken kuraklığa yenik düştü Bölge halkı...
        Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken kuraklığa yenik düştü Bölge halkı...
        Burdur'da 2 katlı evde yangın paniği
        Burdur'da 2 katlı evde yangın paniği
        Burdur'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        Burdur'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        Burdur'da uyuşturucu ile mücadele
        Burdur'da uyuşturucu ile mücadele
        Burdur'da tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Burdur'da tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Kiracının itirazları yüzünden yıkımı yarım kalan metruk bina tamamen yıkıld...
        Kiracının itirazları yüzünden yıkımı yarım kalan metruk bina tamamen yıkıld...