Bucak'ta şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.P. idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet Kestel köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
