        Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.11.2025 - 09:58
        Haluk Teksöz (21) idaresindeki 07 ALB 294 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Karaaliler Köyü'nde A.T. (23) yönetimindeki 15 NC 795 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Haluk Teksöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

        Teksöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

