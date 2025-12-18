Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ö.Ş. idaresindeki 15 ABP 464 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Mustafa Konu Kavşağı'nda A.Ç. yönetimindeki 07 BUU 988 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Damadını öldüren kayınpederin ilk duruşması görüldü
        Damadını öldüren kayınpederin ilk duruşması görüldü
        'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış
        'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış
        Ehliyetini 2 yıl önce aldığını söyledi, aday sürücü olduğu tespit edilince...
        Ehliyetini 2 yıl önce aldığını söyledi, aday sürücü olduğu tespit edilince...
        Burdur'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
        Burdur'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 25 araç ve sürücüsüne idar...
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 25 araç ve sürücüsüne idar...
        Burdur'da jandarma ekipleri tarafından trafik denetimleri devam ediyor
        Burdur'da jandarma ekipleri tarafından trafik denetimleri devam ediyor