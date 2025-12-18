Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'daki Gölhisar Gölü'nde su seviyesinin azalmasına karşı alınabilecek önlemler toplantıda görüşüldü

        Burdur'daki Gölhisar Gölü'nün su seviyesinin azalması nedeniyle alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla "Gölhisar Gölü'nü Geleceğe Taşıyoruz İklim ve Ekoloji Çalışması" adlı toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'daki Gölhisar Gölü'nde su seviyesinin azalmasına karşı alınabilecek önlemler toplantıda görüşüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'daki Gölhisar Gölü'nün su seviyesinin azalması nedeniyle alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla "Gölhisar Gölü'nü Geleceğe Taşıyoruz İklim ve Ekoloji Çalışması" adlı toplantı düzenlendi.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksekokulu Proje Ofisi ve Batı Burdur Kalkınma Masası (KAMA) öncülüğünde, Gölhisar Kaymakamlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonuyla üniversitede toplantı gerçekleştirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu ile MAKÜ Öğretim Üyesi ve Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle, toplantıda gölün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin bilimsel verilerle hazırlanan yol haritasını paylaştı.

        Toplantıda, özellikle son yıllarda göle su girişlerinin azalmasının, drenaj kanallarındaki sorunların ve artan sazlık-kamış yoğunluğunun su seviyesini olumsuz etkilediği vurgulandı.

        Gölün su seviyesinin 90 santimetreye kadar gerilediğine dikkat çekilen toplantıda, Gölhisar'ın eski seviyelerine kavuşabilmesi için alınabilecek önlemler ve uygulanabilir projeler değerlendirildi.

        Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, gölün geleceğinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu, sürdürülebilirliğini sağlamak için hep birlikte kararlı şekilde çalışacaklarını belirtti.

        Prof. Dr. İskender Gülle ise Gölhisar Gölü'nün binlerce yıldır varlığını sürdürdüğünü, son yıllardaki hızlı su kaybının biyolojik yaşam açısından ciddi tehdit oluşturduğunu, özellikle son 3-5 yılda artan bitki adacıklarının gölün kritik su seviyesine ulaştığının önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

        Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Ertilav da toplantının bölge adına önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

        Çalışma toplantısı, göl çevresinde gerçekleştirilen saha incelemeleriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Bucak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bucak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Damadını öldüren kayınpederin ilk duruşması görüldü
        Damadını öldüren kayınpederin ilk duruşması görüldü
        'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış
        'Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür' diye aramış
        Ehliyetini 2 yıl önce aldığını söyledi, aday sürücü olduğu tespit edilince...
        Ehliyetini 2 yıl önce aldığını söyledi, aday sürücü olduğu tespit edilince...
        Burdur'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
        Burdur'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 25 araç ve sürücüsüne idar...
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 25 araç ve sürücüsüne idar...