        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

        Burdur'da bir üretim tesisinde pres makinesine sıkışan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:07 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:07
        Yeni Sanayi Sitesi'nde kilit parke üretim tesisinde Mehmet Ç'nin (48) vücudu, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

        Tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Mehmet Ç, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

