        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Koruma altındaki sığla ormanının güzellikleri tekne turuyla keşfediliyor

        HALE PAK - Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyündeki Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, bölgede yayılış gösteren endemik bir tür olan Anadolu sığla ağacının en seçkin örneklerini barındırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:12
        Koruma altındaki sığla ormanının güzellikleri tekne turuyla keşfediliyor
        HALE PAK - Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyündeki Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, bölgede yayılış gösteren endemik bir tür olan Anadolu sığla ağacının en seçkin örneklerini barındırıyor.

        Isparta, Antalya ve Burdur il sınırlarının kesişim noktasında Aksu Çayı kıyısında yer alan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. 885 dekar büyüklüğe sahip alan, bölgede endemik olarak yetişen ve halk arasında "günlük" olarak da bilinen Anadolu sığla ağacının en seçkin örneklerini barındırıyor.

        Sadece eğitim ve bilimsel amaçla Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi öncülüğünde girilebilen sığla ormanını vatandaşlar ise tekne turuyla uzaktan görme imkanı buluyor.

        Karacaören 2 Baraj Gölü'nde başlayan ve yaklaşık bir saat süren tekne turlarına katılan ziyaretçiler, göl ve dağ manzarası ile doğayı ve sığla ormanını tekneden görme imkanı yakalıyor.

        - "Anadolu Sığla Ormanı dünyada sadece Burdur ve Muğla'da"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bucak Şefi Ahmet Küçükyaman, AA muhabirine, Anadolu sığla ağacının endemik bir tür olduğunu söyledi.

        Geniş yapraklı ve 40 metreye kadar uzayan Anadolu sığla ağacının 3 derece sıcaklık ve taban suyu yüksek ortamlarda yetiştiğini belirten Küçükyaman, "Gövdesinden çıkarılan yağ eczacılık ve parfümeri sanayisinde kullanılıyor. Anadolu Sığla Ormanı dünyada sadece Burdur ve Muğla'da bulunmakta. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından da hassas derecede nesli tehlike altında tür olarak nitelendirilmektedir." dedi.

        Alanın bundan dolayı 1987 yılında tabiatı koruma alanı olarak ilan edildiğini anımsatan Küçükyaman, gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra Milli Parklar görevlileri öncülüğünde sadece eğitim ve bilimsel amaçlı ormana girilebildiğini dile getirdi.

        Küçükyaman, sığla ormanının foto kapanlarla anlık olarak izlendiğini ve haftalık olarak koruma kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

        - Ormanı görmek için tekne turuna katılıyorlar

        Ziyaretçilere tekne turu düzenleyen Fatih Dinç, Burdur Valiliği ve Bucak Kaymakamlığının teşvikleriyle elektrikli, doğaya uygun tekneyle Karacaören Barajı'nda turlara başladıklarını söyledi.

        Sığla ormanını görmek isteyen ziyaretçilerin bu turlara katıldığını ve gün geçtikçe bu sayının arttığını belirten Dinç, "Gelen yürüyüş grupları ve ziyaretçiler gününü burada dolu dolu geçiriyor. Bu güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

        İşletmeci Salih Yaman ise ziyaretçilere konaklama imkanı sunduklarını, Karacören Barajı'nın ve sığla ormanının ender güzelliklerden olduğunu ve ilerleyen yıllarda çok büyük ivme kazanacağını dile getirdi.

