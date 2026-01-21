Habertürk
        Burdur'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Burdur'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Burdur Belediyesi canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:57
        Burdur'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
        Burdur Belediyesi canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen eğitim, karantina, dezenfeksiyon ve aşılama çalışmaları sonucunda, hayvan sağlığını tehdit eden hastalığın kentin büyük bölümünde kontrol altına alınarak sona erdirildiği bildirildi.

        Bu kapsamda, 2025 yılı Temmuz ayında tedbir amaçlı kapatılan Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın alınan önlemlerin olumlu sonuç vermesiyle yeniden faaliyete geçtiği belirtilen açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla yetiştiricilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün aşılama programlarına uymaları, gerekli dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle uygulamaları ve belgesiz ya da kaçak hayvan hareketlerinden kaçınmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

