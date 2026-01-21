Burdur'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Burdur Belediyesi canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen eğitim, karantina, dezenfeksiyon ve aşılama çalışmaları sonucunda, hayvan sağlığını tehdit eden hastalığın kentin büyük bölümünde kontrol altına alınarak sona erdirildiği bildirildi.



Bu kapsamda, 2025 yılı Temmuz ayında tedbir amaçlı kapatılan Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın alınan önlemlerin olumlu sonuç vermesiyle yeniden faaliyete geçtiği belirtilen açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla yetiştiricilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün aşılama programlarına uymaları, gerekli dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle uygulamaları ve belgesiz ya da kaçak hayvan hareketlerinden kaçınmalarının önem taşıdığı vurgulandı.



