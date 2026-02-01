Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır bilanço! İki kazada 14 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 14 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: "Ahmet'cim bana senin 'şuradan git' dem...
        Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: "Ahmet'cim bana senin 'şuradan git' dem...
        Elmabaş patka ördekleri Salda Gölü'nde havadan görüntülendi
        Elmabaş patka ördekleri Salda Gölü'nde havadan görüntülendi
        Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
        Çevirmeden kaçan alkollü sürücü yakalandı, polise zor anlar yaşattı Dur iht...
        Çevirmeden kaçan alkollü sürücü yakalandı, polise zor anlar yaşattı Dur iht...
        Burdur'da Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası başladı
        Burdur'da Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası başladı
        Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak
        Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak