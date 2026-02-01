Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

