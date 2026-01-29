Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası başladı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 20:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) ev sahipliğinde başladı.

        MAKÜ Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        TÜSF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş, MAKÜ'nün spor organizasyonlarına verdiği desteğe dikkati çekerek, sporculara başarılar diledi.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Turnuvalara katılan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü öğrencisi Hüseyin Can Göksu, burada Türkiye Şampiyonu olduğunu belirterek, "Ülkemizi Brezilya'da yapılacak dünya şampiyonasında temsil etme fırsatı bulduk. İnşallah orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Geçtiğimiz yıl da ülkemize Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandırdık. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Şampiyonanın ilk gününde tamamlanan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

        Şampiyonada dereceye giren sporcular, 10-13 Haziran'da Brezilya'da düzenlenecek Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak
        Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak
        Burdur'da 2025 yılında müze ve ören yerlerini 217 bin 400 kişi ziyaret etti
        Burdur'da 2025 yılında müze ve ören yerlerini 217 bin 400 kişi ziyaret etti
        Burdur'da 1 haftada 381 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı
        Burdur'da 1 haftada 381 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı
        Alkollü sürücü 3 günde iki kez polisten kaçtı, yaklaşık 100 bin lira cezayı...
        Alkollü sürücü 3 günde iki kez polisten kaçtı, yaklaşık 100 bin lira cezayı...
        Dağda mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı
        Dağda mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı
        Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
        Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti